У Киргизії оприлюднено декрет про мобілізацію

Завтра в Киргизії починається часткова мобілізація.

Як повідомили УНІАН в прес-службі тимчасового уряду, відповідний декрет підписаний тимчасовим урядом Киргизської Республіки.

«З 13 червня 2010 року оголосити часткову мобілізацію в Киргизській Республіці», - наголошується в декреті.

Тимчасовий уряд доручив Міністерству оборони Киргизської Республіки:

- провести заходи щодо переведення частини Збройних Сил на організацію і склад військового часу в порядку і в терміни, встановлені мобілізаційними планами і відповідно до чинного законодавства Киргизської Республіки;

- перелік з`єднань і частин, що підлягають мобілізації, визначити своїм рішенням, виходячи з виконуваних завдань з підтримки режиму надзвичайного стану.

Також спеціальному представникові тимчасового уряду по південному регіону, комендантам міст і районів, де введено надзвичайний стан, доручено із застосуванням всіх наявних сил і засобів прийняти жорсткі і вичерпні заходи щодо стабілізації суспільно-політичної ситуації в південному регіоні країни.

Як пояснює влада республіки, необхідність такого рішення - «червневі події 2010 року в місті Ош і Ошській області вже призвели до численних людських жертв серед мирного населення”.

«Деструктивні сили і кримінальні елементи, грубо зневажаючи всі моральні норми і людські звичаї, цинічно намагаються розхитати Конституційний лад і порушити відносини добросусідства, що складалися між народам, які проживають на території республіки, упродовж століть», - наголошується у документі.

«Зростає хвиля грабежів, насильства, вбивств і непокори інститутам державної влади. Неприйняття своєчасних і дієвих заходів в складній і неоднозначній ситуації, що склалася, може призвести до розширення масштабів конфлікту і переростання його в регіональний з усіма наслідками», - йдеться в декреті.