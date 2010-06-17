Рекордна спека в Кувейті виводить з ладу енергосистеми

Різке підвищення температури повітря в Кувейті спричинило енергетичну кризу, гостре занепокоєння населення, уряду і парламенту, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Країні не вистачає електрики для систем охолодження.

"Такі погодні умови раніше ніколи не фіксувалися. Стовпчик термометра перевищив 53-градусну позначку. Від перевантажень виходять з ладу електрогенератори і кабельні лінії постачання. Енергетичні об`єкти країни працюють на граничних потужностях", - заявив заступник міністра енергетики і водопостачання Машаан аль-Отейбі.

В умовах небаченої спеки відключається подача електроенергії у ряді районів столиці. Населенню рекомендовано скоротити споживання електрики, відмовившись від експлуатації зайвих приладів. Закриваються дитячі сади, щоб забезпечити електроенергією школи. Оборонне відомство задіяло резервні електрогенератори і скорочує використання електроенергії в усіх своїх підрозділах, крім військового госпіталю.

Міністр енергетики і водопостачання Бадр аш-Шаріан назвав нинішнє літо "найтяжчим" в історії країни. Міністерства скорочують робочий день службовців. Державний міністр у справах кабінету міністрів Родан Ар-Родан схарактеризував обстановку в країні як "дуже небезпечну" і зажадав від всіх урядових установ скоротити споживання електроенергії: починати використання електрики тільки за півгодини до початку роботи відомства і повністю відключати її після закінчення робочого дня, який триватиме лише п`ять годин, - з сьомої ранку до дванадцятої.