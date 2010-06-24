Прем'єр-міністром Австралії вперше в історії стала жінка

Джулія Гіллард стане першою жінкою, яка посіла місце прем`єр-міністра Австралії, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP. У четвер, 24 червня, Гіллард була обрана лідером правлячої Лейбористської партії, змінивши на цій посаді Кевіна Радда.

Голосування, в якому брали участь 112 депутатів парламенту від лейбористів, було безальтернативним. Радд, у якого, на думку аналітиків, практично не було шансів виграти внутріпартійні вибори, свою кандидатуру не висував. Кевін Радд очолював австралійських лейбористів з 2006 року, в грудні 2007-го після перемоги партії на виборах він посів місце прем`єр-міністра.

Гіллард офіційно стане прем`єр-міністром Австралії після церемонії приведення до присяги, яка відбудеться в найближчі години.

Джулія Ейлін Гиллард (Julia Eileen Gillard) народилася 29 вересня 1961 року в Уельсі, Великобританія. До Австралії її сім`я переїхала в 1966 році. Гіллард стане не тільки першою жінкою прем`єр-міністром Австралії, а й першою людиною, яка здобула такий високий урядовий пост, не бувши народжена в країні.

Колишній прем`єр-міністр і лідер партії, нагадує РосБізнеКонсалтинг, сам поставив питання про вотум довіри до себе після того, як Дж.Гіллард висловила особисту недовіру політиці прем`єр-міністра. Популярність Кевіна Радда істотно скоротилася в останні місяці на тлі перестановок серед опозиційних лідерів Австралії і незадоволення населення політикою лейбористів: збільшенням податків на діяльність гірничих підприємств, які мають істотну роль в австралійській економіці, а також проектами організації торгівлі квотами на викид парникових газів за зразком європейського ринку.