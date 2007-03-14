Російський мільярдер і власник лондонської команди «Челсі» Роман Абрамович розлучився з дружиною Іриною. Як повідомив Associated Press в Лондоні прес-секретар Абрамовича Джон Манн, розлучення відбулося в Росії з обопільної згоди. Сторони досягли домовленості щодо фінансових питань і виховання своїх дітей. За його словами, Роман і Ірина розлучилися дружньо.

За словами прес-секретаря Абрамовича, розлучення ніяк не позначиться на бізнесі російського олігарха. Він особливо підкреслив, що йому не доведеться ділити або продавати «Челсі». Манн попросив журналістів поважати таємницю приватного життя і заявив, що ніяких подальших заяв і подробиць відносно розлучення чекати не слід.

За даними британської преси, Роман Абрамович виплатить рекордну суму компенсації своїй дружині, що була з ним впродовж останніх 15 років, а також зобов`язується утримувати п`ятьох дітей пари. Daily Mirror стверджує, що приводом для розлучення стала публікація фотографій Абрамовича з його 23-річної подруги Дарини Жукової, зроблених в Парижі.

Комсомольская правда