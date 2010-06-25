Газпром домовився з Білоруссю про ставку транзиту, але...

Голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що домовленості про ставку транзиту російського газу через Білорусь на 2010 рік досягнуті, повідомляє РІА «Новости».

«Є домовленості, але документи поки не підписані», - сказав О.МІЛЛЕР, не назвавши можливу ставку транзиту.

Він додав, що транзит до Європи територією Білорусі здійснюється в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня «Газпром» приступив до обмеження поставок газу до Білорусі.

22 червня Радмін Білорусі заявив, що Республіка відбиратиме російський транзитний газ у разі збереження обмежень на поставку, а білоруський Президент Олександр ЛУКАШЕНКО повідомив на зустрічі з керівником МЗС РФ Сергієм ЛАВРОВИМ, що дав вказівку перекрити транзит газу, поки «Газпром» його не сплатить.

Борг Білорусі за російський газ становив близько 200 млн. дол. У свою чергу Мінськ оцінює борг «Газпрому» за транзит палива територією Білорусі в 260 млн. дол.

23 червня перший віце-прем`єр Білорусі Володимир СЄМАШКО заявив, що Білорусь сплатила 187 млн. дол. заборгованості за газ «Газпрому».

У свою чергу, уряд Білорусі, за його словами, вимагає від «Газпрому» погасити заборгованість за транзит у розмірі 260 млн. дол.

Прес-секретар голови правління - заступник начальника Департаменту з інформаційної політики ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ повідомив, що проведений платіж за транзит газу «Белтрансгазом». За його словами, загальна сума плати за транзит газу становила 228 млн. дол.