Газпром домовився з Білоруссю про ставку транзиту, але...

20:15, 25 червня 2010
Світ
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Газ іде до Європи в повному обсязі

Голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що домовленості про ставку транзиту російського газу через Білорусь на 2010 рік досягнуті, повідомляє РІА «Новости».

«Є домовленості, але документи поки не підписані», - сказав О.МІЛЛЕР, не назвавши можливу ставку транзиту.

Він додав, що транзит до Європи територією Білорусі здійснюється в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня «Газпром» приступив до обмеження поставок газу до Білорусі.

22 червня Радмін Білорусі заявив, що Республіка відбиратиме російський транзитний газ у разі збереження обмежень на поставку, а білоруський Президент Олександр ЛУКАШЕНКО повідомив на зустрічі з керівником МЗС РФ Сергієм ЛАВРОВИМ, що дав вказівку перекрити транзит газу, поки «Газпром» його не сплатить.

Борг Білорусі за російський газ становив близько 200 млн. дол. У свою чергу Мінськ оцінює борг «Газпрому» за транзит палива територією Білорусі в 260 млн. дол.

23 червня перший віце-прем`єр Білорусі Володимир СЄМАШКО заявив, що Білорусь сплатила 187 млн. дол. заборгованості за газ «Газпрому».

У свою чергу, уряд Білорусі, за його словами, вимагає від «Газпрому» погасити заборгованість за транзит у розмірі 260 млн. дол.

Прес-секретар голови правління - заступник начальника Департаменту з інформаційної політики ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ повідомив, що проведений платіж за транзит газу «Белтрансгазом». За його словами, загальна сума плати за транзит газу становила 228 млн. дол.

 

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