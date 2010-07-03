Нігерійські бойовики атакували судно, серед заручників - українець

Нігерійські бойовики в суботу атакували вантажне судно ВВС Palonia під прапором Німеччини і взяли в заручники 12 іноземних моряків, серед них один українець, сім росіян, двоє громадян Німеччини і по одному – Латвії та Литви.

Як передає агентство Франс Прес з посиланням на представника нігерійських ВМС Девіда НАБАЙДУ, бойовики напали на судно в районі дельти річки Нігер, за 4 милі на південь від річки Бонні.

«Напад стався в ніч на суботу, атаці піддано лише одне судно... один з членів екіпажу був поранений кулею, 12 осіб потрапили в полон», - повідомив представник ВМС Нігерії.