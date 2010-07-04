У Польщі розпочався другий тур президентських виборів
08:37, 04 липня 2010Світ
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Обидва кандидати мають шанси
У Польщі почався другий тур дострокових президентських виборів. Виборчі ділянки працюватимуть з 6-ї до 20-ї години (з 7 до 21 за Києвом).
Поляки мають зробити вибір між двома кандидатами, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі: в.о.президента країни, кандидатом від правлячої партії "Громадянська платформа" Броніславом Коморовським (41,2%) і главою партії "Закон і справедливість" Ярославом Качинським (36,7%).
Опитування громадської думки, проведені перед другим туром, свідчать, що явна перевага Коморовського набагато скоротилася, і тепер обидва кандидати мають шанси на перемогу.
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