У Польщі розпочався другий тур президентських виборів

У Польщі почався другий тур дострокових президентських виборів. Виборчі ділянки працюватимуть з 6-ї до 20-ї години (з 7 до 21 за Києвом).

Поляки мають зробити вибір між двома кандидатами, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі: в.о.президента країни, кандидатом від правлячої партії "Громадянська платформа" Броніславом Коморовським (41,2%) і главою партії "Закон і справедливість" Ярославом Качинським (36,7%).

Опитування громадської думки, проведені перед другим туром, свідчать, що явна перевага Коморовського набагато скоротилася, і тепер обидва кандидати мають шанси на перемогу.