Американці дедалі частіше відвідують храми, синагоги, мечеті

Американці в 2010 році частіше, ніж торік, відвідують храми, синагоги, мечеті та інші культові споруди і беруть участь у богослужіннях, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на результати останнього репрезентативного опитування громадської думки, проведеного службою Геллапа.

Згідно з наведеними даними, більше 43% американців щотижня беруть участь у богослужіннях. У 2009 році ця цифра була менше 43%, а в 2008 році - близько 42%, стверджують експерти служби Геллапа.

Американський уряд не веде офіційної статистики щодо релігійної приналежності населення. За даними соціологів, близько 50% населення країни вважають себе протестантами, близько 24% - католиками, 12% не належать до якої-небудь релігії, а 4% називають себе атеїстами. Мормони і іудеї становлять по 2% населення, буддисти - 0,7%, мусульмани - 0,6%.