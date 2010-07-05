Клінтон: США ніколи не погодяться з окупацією Грузії Росією

Вашингтон зберігає прихильність принципу територіальної цілісності Грузії. Про це заявила держсекретар США Хілларі Клінтон після переговорів в Тбілісі з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі, повідомляє Радіо Свобода. Клінтон також висловила стурбованість у зв`язку з наміром Росії створити військові бази на території самопроголошених республік Абхазії і Південної Осетії, які в односторонньому порядку вийшли зі складу Грузії і були визнані Росією.

"Коли ми говоримо, що Грузія - незалежна і демократична країна... саме це ми вважаємо заслугою солідарності американського народу", - заявив зі свого боку президент Грузії Михайло Саакашвілі, звертаючись до Клінтон на спільному брифінгу.

"У нас дуже тісні партнерські відносини. У нас чудова підтримка, яка завжди відчувається з боку президента Обами і держсекретаря Клінтон. Впродовж усіх цих років підтримка США була дуже важливою для незалежності Грузії. Вони допомагали нам в розвитку демократичних процесів... Це особливо правильно з урахуванням того критичного періоду, який почався під час атаки в серпні 2008 року і коли президент Обама підтримав суверенітет Грузії", - заявив Саакашвілі.

Грузія і Південна Осетія винні самі врегулювати відносини, а не шукати рішення на стороні у третіх країн, зокрема США, заявив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін, коментуючи слова держсекретаря США Хілларі Клінтон. "Ми цю війну не починали, і відповідальність несуть ті, хто її почав... Хтось вважає, що вона (Південна Осетія) окупована, хтось вважає, що звільнена. І це предмет діалогу між двома народами - грузинським і південноосетинським..." - сказав російський прем`єр.

Закликаючи Тбілісі і Цхинвалі самостійно врегулювати ситуацію, прем`єр звернувся до Біблії ("Америка - це Америка. Грузія - це Грузія. Росія - це Росія. А Осетія - це Осетія... Не потрібно ні на кого посилатися і чекати манни небесної") та "Інтернаціоналу" ("Никто не даст нам избавления - ни царь, ни Бог и не герой").

Держсекретар США перебувала в Грузії з одноденним офіційним візитом, в рамках якого провела також зустрічі з представниками опозиції, серед яких, утім, не було представників радикальної опозиції Ніно Бурджанадзе і Зураба Ногаїделі, та з жінками-керівниками різних організацій.

Територія Грузії окупована Росією, і США ніколи не погодяться з цією окупацією, заявила вона на зустрічі з жінками-лідерами в Національній бібліотеці Грузії. "Ми не змиримося з таким станом справ і добиватимемося деокупації Грузії, і народ Грузії повинен послідовно добиватися своєї територіальної цілісності та свободи", - цитує слова американського держсекретаря інформаційно-аналітичний портал "Грузія-онлайн".

Візитом до Тбілісі держсекретар США завершує свою 5-денну поїздку країнами Східної Європи і Кавказу, впродовж якої вона відвідала також Україну, Польщу, Азербайджан, Вірменію.