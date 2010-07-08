Парламент Молдови призначив референдум щодо виборів президента

Парламент Молдови призначив на 5 вересня референдум з питання про всенародні вибори Президента.

Відповідну ухвалу депутати прийняли на сьогодні засіданні, передає Радіо «Свобода».

З ініціативою проведення референдуму виступив 41 парламентарій від правлячого Альянсу за європейську інтеграцію. Вони запропонували відмовитися від обрання Президента парламентом і перейти до всенародних виборів глави держави.

Таким чином, депутати сподіваються подолати політичну кризу в Молдові, пов`язану з нездатністю парламенту обрати Президента. Якщо у результаті референдуму жодного рішення прийнято не буде, то в листопаді відбудуться нові парламентські вибори.