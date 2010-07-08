Парламент Молдови призначив референдум щодо виборів президента
01:27, 08 липня 2010Світ
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Щоб подолати політичну кризу
Парламент Молдови призначив на 5 вересня референдум з питання про всенародні вибори Президента.
Відповідну ухвалу депутати прийняли на сьогодні засіданні, передає Радіо «Свобода».
З ініціативою проведення референдуму виступив 41 парламентарій від правлячого Альянсу за європейську інтеграцію. Вони запропонували відмовитися від обрання Президента парламентом і перейти до всенародних виборів глави держави.
Таким чином, депутати сподіваються подолати політичну кризу в Молдові, пов`язану з нездатністю парламенту обрати Президента. Якщо у результаті референдуму жодного рішення прийнято не буде, то в листопаді відбудуться нові парламентські вибори.
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