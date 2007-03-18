Таліби погрожують знову захопити в заручники італійського журналіста

Бойовики руху "Талібан" в неділю заявили, що готові знову захопити в заручники відпущеного сьогодні італійського журналіста, якщо афганські власті не задовольнять їхню вимогу, повідомляє агентство Рейтер.

Кілька годин тому, таліби заявили, що відпустили італійського журналіста газети "Репуббліка" Даніеле МАСТРОДЖАКОМО, викраденого в Афганістані 4 березня.

МЗС Італії не підтверджує цю інформацію. Разом з тим, як стало відомо Рейтер, Д.МАСТРОДЖАКОМО і його афганський перекладач були передані афганським племінним старійшинам. У якій якості вони у них перебувають, агентство не уточнює.

Відомо, що керівництво "Талібан", підозрюючи Д.МАСТРОДЖАКОМО в шпигунській діяльності звільнило його в обмін на звільнення з афганської в`язниці двох представників руху "Талібан". Але, таліби хочуть, щоб афганські власті відпустили на свободу ще одного представника руху "Талібан".

Для звільнення Д.МАСТРОДЖАКОМО та його перекладача італійським урядом були задіяні всі можливі канали і засоби.

У суботу, коли закінчувалася дія ультиматуму, висунутого талібами, прем`єр-міністр Італії Романо ПРОДІ і міністр закордонних справ Массимо Д`АЛЕМА з самого ранку перебували в урядовій будівлі , відстежуючи розвиток подій хвилина за хвилиною.

Глава італійського уряду дзвонив президенту Афганістану і був на постійному зв`язку з керівником італійської гуманітарної організації і виступав посередником в переговорах по звільненню журналіста.