Лідером опозиційної партії «Інша Росія» назвали Едуарда Лимонова

В Москві відбувся засновницький з`їзд нової опозиційної політичної партії «Інша Росія» (рос. «Другая Россия»), її лідером обрано опозиціонера й письменника Едуарда ЛИМОНОВА, передає РІА «Новости».

Нова партія має намір брати участь у парламентських виборах 2011 року.

Делегатами засновницького з`їзду стали здебільшого представники неформальної молоді.

Засновницький з`їзд нової партії колишнього лідера забороненої НБП пройшов у готельному комплексі "Ізмайлово". Від метро до готелю стояли представники молоді, невдоволені заснуванням "Іншої Росії", з плакатами "Засновницький з`їзд фашистської партії".

За даними контрольно-ревізійної комісії нової партії, на з`їзд зібралися 150 делегатів із 50 регіонів РФ. Вони обрали керівні органи: виконком, який очолив ЛИМОНОВ, центральну контрольно-ревізійну комісію, регіональні виконкоми.

Делегати проголосували за програму партії, одним з перших пунктів якої стоїть "Рішуча демократизація країни". У ній також прописані, зокрема, такі пункти, як регулярна змінюваність вищої влади, націоналізації сировинних галузей промисловості, відміна закону "Про політичні партії", відміна призову в армію і створення "Професійної армії з добровольців". Крім того, програма передбачає перенесення столиці до Південного Сибіру - до нового міста, закладеного з нуля.