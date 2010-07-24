Євросоюз витратив 14 мільйонів на доказ користі фруктів

Євросоюз витратив 13,8 мільйона євро на проведення досліджень щодо користі фруктів для організму людини. Як пише The Daily Mail, ці гроші були витрачені на зарплату 200 науковцям, задіяним у проекті, а також на проведення лабораторних тестів і запуск пропагандистської кампанії щодо вживання фруктів.

Для того, щоб примусити жителів ЄС (особливо дітей) їсти якомога більше фруктів, була розроблена соціальна реклама. За задумом авторів проекту, усміхнений герой на ім`я Містер Фрутнесс мав привернути увага дітей до здорового харчування.

Паралельно проводилися дослідження, спрямовані на вивчення фруктів. Впродовж роботи учені дійшли кількох тривіальних висновків. Зокрема, фахівці з`ясували, що вживання в їжу хоч би двох яблук на день допомагає боротися з ризиком зростання холестерину в крові.

Крім того, був розроблений спосіб знизити ризик гниття персиків і яблук, зануривши їх у гарячу воду на певний час при певній температурі.

Всього на дослідження і "розкрутку" Містера Фрутнесса пішли чотири роки. Результати виконаної науковцями і фахівцями з реклами роботі були оприлюднені 22 липня. І тільки-но дані про витрати з`явилися у відкритому доступі, на ЄС ринув потік критики.

"Це конкретний приклад марнотратства ЄС... У ці непрості у фінансовому плані часи ми цілком могли б обійтися без зеленого супергероя, що розповідає про користь фруктів", - прокоментував підсумки проведеної кампанії представник дослідницького товариства Open Europe.

Лента.ру