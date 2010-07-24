У Норвегії під час рафтингу загинули троє українців

Внаслідок нещасного випадку під час спуску по гірській річці Шоа (Sjoa) поблизу норвезького міста Ліллехаммер на сході країни загинули троє громадян України.

Як відзначає норвезька телерадіокомпанія NRK, повідомлення про загиблих надійшло у місцеву поліцію о 14.00 (за київським часом).

За даними з поліції, поки залишається незнайденою ще одна людина.

«Пошуки ведуться повним ходом, поки всі не будуть знайдені», - сказав NRK представник місцевої поліції Арне СТРЕМ.

Як повідомляє «Газета.ру», українці випали за борт рафта і потонули.

Подробиці трагічного інциденту з`ясовуються. Відомо, що все троє загиблих входили до групи з 13 чоловік, що займалися на річці рафтингом.