Убили начальника кримінального розшуку в Каспійську

Невідомі в ніч на понеділок убили в дагестанському місті Каспійськ начальника кримінального розшуку міста, повідомив РІА Новости представник правоохоронних органів Каспійська.

"У Каспійську в одному з дачних товариств у ніч на понеділок невідомі обстріляли майора міліції, начальника кримінального розшуку міста Аліасхаба Магомедова. Міліціонер від одержаних поранень помер. На місці події працює оперативно-слідча група. З`ясовуються всі подробиці події", - сказав співбесідник агентства.