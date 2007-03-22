Польща дасть відповідь про ПРО наступного тижня

Польща дасть відповідь США на прохання розмістити елементи системи протиракетної оборони (ПРО) наступного тижня.

Як передає РІА «Новости», про це заявив сьогодні міністр оборони Польщі Олександр ЩИГЛО.

Керівник Міноборони Польщі пояснив, що рішення буде ухвалено після засідання Ради національної безпеки.

Напередодні прем`єр-міністр республіки Ярослав КАЧИНЬСКИЙ в інтерв`ю польському радіо заявив, що розміщення в Польщі американської бази ПРО дасть Варшаві гарантію того, що Польща вже не знаходитиметься у сфері впливу Росії.

Водночас заступник Держсекретаря США Даніел ФРИД, який знаходиться сьогодні у Варшаві з метою консультацій, заявив, що система протиракетної оборони США захищатиме Європу, а не тільки Америку.

США стверджують, що створюють систему ПРО для захисту від передбачуваного ракетного нападу з боку держав так званої "осі зла". До цих держав Вашингтон зараховує, зокрема, Північну Корею та Іран.

Сполучені Штати розглядають можливість розміщення деяких елементів ПРО в Польщі або Чехії. Вартість будівництва європейської частини системи протягом найближчих п`яти років оцінюється в 1,6 млрд. доларів.

Надалі ця система може бути розширена за рахунок включення до неї елементів базування на морі, а також розміщення в космосі елементів стеження.