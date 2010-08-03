У Московській області згоріла база ВМФ

У Московській області під містом Коломна сталася пожежа на базі зберігання авіаційно-технічного майна Військово-морського флоту РФ.

Про це з посиланням на Слідчий комітет прокуратури Росії повідомляє Лента.ру.

Пожежа почалася 29 липня. Унаслідок пожежі згоріли штаб, фінансова частина, клуб, два бокси автомобільного парку, 13 сховищ з авіаційним майном різного призначення і 17 відкритих майданчиків для зберігання техніки з автомобілями, що знаходилися на них. Люди не постраждали; 30 липня вогонь був загашений.

Військове слідче управління СКП проводить дослідчу перевірку за фактом пожежі, з`ясовуються обставини події. Суму збитку від вогню також ще належить встановити.

Раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що внаслідок пожежі на авіабазі ВМФ під Коломною згоріли 200 одиниць авіатехніки. Збиток нібито був оцінений у 20 млрд. рублів. Потім Міністерство оборони РФ спростувало цю інформацію, заявивши, що в Коломенському районі Підмосков`я немає баз ВМФ. При цьому зазначалося, що пожежа сталася у військовій частині, і завдала незначного збитку.

Московська область - один із регіонів Росії, що найбільш постраждали від природних пожеж. 2 серпня у Підмосков`ї і ще шести суб`єктах федерації був введений режим надзвичайної ситуації.