Дим пожеж досяг Петербурга

Задимлення повітря в Петербурзі, що з`явилося в неділю через лісові пожежі в центральній частині Росії, повинне розсіятися до ранку понеділка, повідомила РІА “Новости” в неділю співробітник міського гідрометцентру.

Легкий смог спостерігається в центрі Петербурга, в повітрі відчувається запах згарища.

"Поки ми зберігаємо прогноз на сьогоднішню ніч. Далі із зміною напряму вітру задимлення розсіється", - сказала вона.

Метеоролог зазначила, посилаючись на дані МНС, що на території Петербурга і Ленінградської області немає великих пожеж, а задимлення було принесене в північну столицю "з центральної частини Росії разом з повітряними масами". При цьому синоптик не змогла уточнити, з якого саме регіону прийшов дим.

Управління МНС поки не має в своєму розпорядженні даних про перевищення граничних концентрацій шкідливих речовин у повітрі над містом.