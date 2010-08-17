США: Китай збільшує військовий потенціал

Китай збільшує потенціал для поширення своєї потужності з тим, щоб впливати на регіональні спори, розширити територіальні води понад міжнародні норми і не дозволити супротивникам використовувати морські шляхи, повітря, космічне і кіберпростір, зазначається в щорічній доповіді Міністерства оборони США.

За оцінками, що містяться в доповіді, повідомляє Бі-Бі-Сі, Китай торік витратив 150 млрд доларів на оборону, що майже вдвічі більше офіційно названого бюджету.

Як за офіційними, так і за наведеними Сполученими Штатами цифрам виходить, що китайські військові витрати зросли щонайменше в чотири рази з 1996 року.

Сполучені Штати витрачають на оборону більше 500 мільярдів доларів щорічно.