У Санкт-Петербурзі заклали головний підводний човен для ЧФ

20 серпня в Санкт-Петербурзі, на ВАТ «Адміралтейські верфі», відбулося закладення головного підводного човна 636 проекту для Чорноморського флоту Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВАТ «Адміралтейські верфі», підводний човен «Новороссийск» стане першим підводним човном 636 проекту, що будується для ВМФ Росії.

Передбачається, що підводний човен буде побудовано до 2013 року. Будівництво корабля вестиметься прогресивним модульно-агрегатним методом із застосуванням інформаційних технологій, а також з використанням передових технологій зі складання і зварювання корпусних конструкцій, монтажу систем і устаткування.

Підводний човен проекту 636 є подальшим розвитком дизель-електричних підводних човнів проекту 877ЕКМ. Він відрізняється збільшеною швидкістю підводного ходу - до 20 вузлів, дальністю плавання в режимі роботи дизелів під водою і низьким рівнем шуму. Бойова ефективність підводного човна проекту 636 істотно підвищена за рахунок установлення на борту ударного ракетного комплексу «Клаб-С».

Як повідомляв УНІАН, 25 липня головнокомандуючий Військово-морським флотом РФ адмірал Володимир ВИСОЦЬКИЙ в Севастополі висловив надію, що впродовж місяця буде укладено контракт на будівництво серії кораблів для Чорноморського флоту РФ. «В принципі, якщо виконавчий документ буде підписано найближчим часом, то перші два кораблі можуть з`явитися вже цього року. Розглядається варіант переведення таких кораблів, як «Ярослав Мудрый» и «Неустрашимый», на Чорноморський флот», - сказав В.ВИСОЦЬКИЙ.

«І, швидше за все, - сказав головком ВМФ РФ, - найближчим часом, буквально впродовж місяця, буде укладено контракт на будівництво серії кораблів якраз для Чорноморського флоту. І підводних човнів також».