У Німеччині відзначають 20-річчя об'єднання країни

У Берліні пройшла урочиста церемонія - у зв`язку з 20-ю річницею підписання договору про об`єднання ФРН і НДР.

Майже тисячесторінковий договір підписали тоді від імені своїх урядів міністр внутрішніх справ ФРН Вольфганг Шойбле і статс-секретар НДР Гюнтер Краузе. Цій події передувала зустріч Михайла Горбачова з Гельмутом Колем в червні того ж року, на якій радянський президент висловив згоду з об`єднанням Німеччини.

Як повідомляє Радіо Свобода, в урочистому заході в палаці Кронпринців, де 20 років тому був підписаний договір, взяли участь найважливіші дійові особи подій 20-річної давності, зокрема, останній прем`єр-міністр НДР Лотар де Мезьєр, нинішній міністр фінансів Вольфганг Шойбле і тодішній міністр закордонних справ ФРН Ханс-Дітріх-Геншер.

З промовою на церемонії виступила канцлер Ангела Меркель. Вона сказала, що всі німці можуть пишатися 20 років тому підписаним договором про об`єднання країни. Особливо виділила канцлер роль східних німців в об`єднанні. Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьер, який також виступив на церемонії, заявив: «Це не був договір про вступ однієї держави до складу іншої - це був договір про об`єднання двох держав».

20-річчя об`єднання Німеччини урочисто відзначатиметься 3 жовтня.