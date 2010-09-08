Пілоти російського Ту-154 врятували 80 людей, посадивши літак у тайзі

Представники "Росавіації" в середу вилітають в Іжемський район республіки Комі для розслідування інциденту з літаком Ту-154, що здійснив аварійну посадку в тайзі. Лайнер, у якого відмовили системи управління, навігація і радіозв`язок, приземлився на покинутий в лісі вертолітний майданчик, прорубав у деревах 200-метрову просіку і зупинився в болоті. При цьому літак отримав незначні пошкодження, а пасажири відбулися переляком. Експерти називають те, що відбулося дивом, пише Newsru.

Посадку довелося здійснювати візуально без приладів і на підвищеній швидкості, оскільки не вдалося випустити закрилки. Це вдалося зробити лише з третьої спроби, не працювало устаткування, що дозволяє маневрувати і знижувати швидкість, був відсутній зв`язок із землею. Крім того, смуга була дуже короткою.

"Видовище було не для людей із слабкими нервами, - розповів голова адміністрації Іжемського району Республіки Комі Петро Дітятєв, який спостерігав за посадкою . - В аеропорту нашого селища Іжма маленькі літаки на кшталт Як-40 і Ан-24 останній раз сідали років десять тому. “Взлітка” давно заросла бур`яном, і навіть посадка вертольота була для нас подією".

За словами Дітятєва, після двох невдалих заходів "тушка" "вписалася" в смугу, викотившись в ліс лише на пару сотень метрів. "Я б дав командирові Героя за те, що він зробив", - сказав голова районної адміністрації.

Один з пасажирів Ту-154 розповів, що стюардеси пояснили людям дивні рухи над тайгою необхідністю змінити ешелон. Паніка почалася пізніше – після посадки.

"Було дуже страшно, - розповів "Комсомольской правде" Андрій Кондратьев. - Я особисто бачив, як крила літака зрізали верхівки дерев, немов газонокосаркою. Піднялася паніка, хтось заголосив, що ми горимо. Щойно літак загальмував, народ кинувся вибивати двері, щоб вийти назовні. Одні вибили. Пам`ятаю, як якась жінка викинула в неї свого собаку. Вівчарку здорову. Вважала, рятує. Екіпаж зупиняв все це буквально на матах...".

Ту-154М ЗАО "Мирнинське авіапідприємство" (МАП), на борту якого були 72 пасажири і 8 членів екіпажу, виконував рейс Мирний-Москва.