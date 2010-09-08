Хвиля пожеж ніяк не вщухає в Росії після літа цього року. В середу пожежі перекинулися з Казахстану одразу на два російські регіони - Алтайський край і Новосибірську область, в результаті вже повністю згоріло алтайське селище Ніколаєвка в 433 будинки, і небезпека зберігається ще, мінімум, в кількох населених пунктах краю.

Загальна площа пожеж на території регіону становить близько тисячі гектарів, розповіли раніше РІА "Новости" в краєвому управлінні лісами. Понад 1,15 тисяч людей, що лишилися без притулку, евакуйовані до соціальних установ, до будинків і баз відпочинку.

Угруповання сил і засобів в районі пожеж продовжує нарощуватися, до району направлено пожежний потяг. Більше 700 чоловік беруть участь у гасінні верхової пожежі в Михайлівському районі Алтайського краю. "Задіяно 729 чоловік і 108 одиниць техніки", - сказав представник прес-служби.

Ще три вогненні фронти під поривами сильного вітру рухаються до Алтайського краю і Новосибірської області з Казахстану, де вирують шість вогнищ пожежі. Казахстан дозволив авіації МНС РФ гасити пожежі на його території, роботи почнуться вранці, повідомили в управлінні інформації російського відомства.