Пастор, що збирався спалити Коран, зустрінеться з імамом Нью-Йорка

Американський пастор Террі Джонс, через намір якого влаштувати публічне спалення Корану вибухнув великий скандал, оголосив про відміну своїх планів. За його словами, знищувати екземпляри священної для мусульман книги його парафіяни не будуть, оскільки досягнуто угоди про вибір місця для спорудження мечеті і мусульманського культурного центру на Манхеттені. Він уточнив, що тепер вони будуть розтащовані поза зоною, де раніше стояли "башти-близнюки", зруйновані 11 вересня 2001 р., передає Associated Press.

За словами Джонса, він має намір вилетіти до Нью-Йорка для бесіди з імамом Фейсал Абдул Рауфом про перенесення місця мечеті. "Тепер ми, безумовно, проти того, щоб хто-небудь спалював Коран. Нині не час це робити", - сказав священик на прес-конференції.

Тим часом імам американського штату Флорида Мухаммад Мусрі повідомив, що рішення про перенесення мечеті та мусульманського культурного центру, які планується будувати на місці, де раніше стояли "башти-близнюки", поки не прийняте. Він зазначив, що в розмові з Джонсом тільки пообіцяв організувати його зустріч з імамом штату Нью-Йорк.

Хоча мусульманська сторона не підтверджує факту перенесення мечеті, Джонс стверджує, що тричі одержував підтвердження про зміну місця розтащування культурного центру. "Якщо це не буде зроблено, отже іслам - дуже слабкий приклад релігії", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг.

Раніше Джонс закликав своїх парафіян влаштувати спалення Корану на згадку про жертви терактів 11 вересня. Багато політиків, військових і навіть Ватикан виступили з різким засудженням цієї ідеї.