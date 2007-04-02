Уряд подав у відставку... в Естонії

Уряд Естонії на чолі з прем`єр-міністром Андрусом АНСІПОМ у понеділок подав у відставку в зв`язку із закінченням терміну його повноважень і скликанням сесії нового парламенту, обраного 4 березня.

Як повідомляє ИТАР-ТАСС, відставка уряду прийнята парламентом, який доручив А.АНСІПУ разом із урядом залишатися при виконанні обов`язків до формування й затвердження нового складу уряду.

Згідно з підписаною в понеділок коаліційною угодою, він складатиметься з трьох партій, що перемогли на парламентських виборах 4 березня: Реформ (31 мандат), праворадикальна об`єднана "Союз Вітчизни і Республіки" (19 мандатів) і Соціал-демократів (10 мандатів). На трьох вони мають у парламенті 60 мандатів зі 101.

Новий склад уряду має затвердити президент країни. Він вважатиметься таким, що приступив до діяльності, після складання присяги в парламенті. Раніше А.АНСІП висловив надію, що перше засідання нового уряду відбудеться в четвер.