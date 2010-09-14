Китай вважає Україну авторитетною державою, як на території Європи, так і в Співдружності Незалежних Держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, секретар комітету КПК провінції Гуандун ВАН Ян під час зустрічі прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

«Ми розглядаємо Україну як авторитетну державу в Європі і на просторі СНД», - сказав ВАН Ян.

Він відзначив, що під час нинішнього візиту до України, який проходить на запрошення Партії регіонів, члени китайської делегації особисто змогли переконатися в історичній привабливості і економічному потенціалі України.

«Ми дійсно відчуваємо, що ваша країна із давньою історією, значною територією, з багатими ресурсами, потужною науково-технічною базою і величезним потенціалом людських ресурсів», - сказав ВАН Ян.

Він висловив сподівання, що під керівництвом Президента Віктора ЯНУКОВИЧА Україна зможе активно розвиватися в майбутньому.

«Ваша країна пережила свого роду політичне потрясіння, також відчула вплив міжнародної фінансової кризи. Проте ми переконані, що під керівництвом Президента В.ЯНУКОВИЧА, а також під керівництвом вашим, як прем`єр-міністра, спільними зусиллями уряду України і працелюбного народу можна буде подолати будь-які труднощі у розвитку», - сказав ВАН Ян, звертаючись до М.АЗАРОВА.