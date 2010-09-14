Працівники Бі-бі-сі проведуть два страйки

Профспілки, що представляють інтереси працівників Бі-бі-сі, оголосили про проведення в жовтні двох 48-годинних страйків через розбіжності з керівництвом щодо фінансування пенсійного фонду, зазначається в повідомленні телерадіокорпорації.

Перший страйк, намічений на 5-6 жовтня, збігається за часом з проведенням щорічної конференції правлячої Консервативної партії.

Якщо розбіжності не будуть усунені, 19-20 жовтня тисячі працівників Бі-бі-сі вийдуть на другий страйк.

У червні 2010 року керівництво компанії оголосило про зміну схеми формування пенсійного фонду у зв`язку з дефіцитом, що досягає двох мільярдів фунтів стерлінгів. Співробітники компанії відкинули запропоновану програму, пояснює кореспондент РІА "Новости".

Нинішні страйки - відповідь на нові пропозиції компанії, які профспілки також не влаштували. Бі-бі-сі має намір розраховувати пенсії на основі середньої зарплати, яку працівник одержує за час роботи в компанії. Крім того, працівникам, згідно з планом, доведеться працювати не до 60, а до 65 років. Розмір пенсійних відрахувань порівняно із зарплатою також буде збільшений.

"Хоча Бі-бі-сі почула і взяла до уваги деякі наші пропозиції, ми розчаровані тим, що компанія не враховує погіршення довгострокових наслідків умов пенсійних схем як для самих працівників, так і для їх сімей", - заявив керівник однієї з профспілок, що представляють інтереси працівників Бі-бі-сі.