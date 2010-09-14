Горбачов отримав 10 тис. євро від німецьких екологів
03:08, 14 вересня 2010Світ
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За вихід радянських військ із заповідників
Німецький федеральний фонд довкілля (Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU) присудив почесну премію Михайлу Горбачову у розмірі 10 тис. євро. Тим самим організація відзначила заслуги колишнього президента СРСР в процесі возз`єднання Німеччини 20 років тому, а також його зусилля в справі захисту довкілля, повідомляє Deutsche Welle.
За словами генерального секретаря DBU Фріца Брікведде, як засновник і голова організації Міжнародний Зелений Хрест Михайло Горбачов веде активну діяльність із захисту навколишнього середовища. «Якби не було Горбачова, радянські війська не були б виведені з Німеччини і не звільнили б гігантські природні території», - зазначив Брікведде.
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