Горбачов отримав 10 тис. євро від німецьких екологів

Німецький федеральний фонд довкілля (Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU) присудив почесну премію Михайлу Горбачову у розмірі 10 тис. євро. Тим самим організація відзначила заслуги колишнього президента СРСР в процесі возз`єднання Німеччини 20 років тому, а також його зусилля в справі захисту довкілля, повідомляє Deutsche Welle.

За словами генерального секретаря DBU Фріца Брікведде, як засновник і голова організації Міжнародний Зелений Хрест Михайло Горбачов веде активну діяльність із захисту навколишнього середовища. «Якби не було Горбачова, радянські війська не були б виведені з Німеччини і не звільнили б гігантські природні території», - зазначив Брікведде.