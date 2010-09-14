Forbes: де шукати роботу, крім Китаю та Індії

Журнал Forbes оприлюднив рейтинг кращих і гірших країн з погляду пошуку роботи.

Рейтинг заснований на опитуванні найбільшого рекрутингового агентства Manpower серед 62 тисяч працедавців і складений з урахуванням їх наміру скорочувати або розширювати робочі місця в період з жовтня до грудня.

Першість у списку найнесприятливіших країн віддана Греції, де індекс зайнятості становить -10%. Порівняно з попереднім кварталом він став гіршив удвічі.

Всього в списку з негативним прогнозом на відкриття нових вакансій фігурують п`ять країн, а саме Італія (-8%), Іспанія (-4%), Ірландія (-3%) і Чехія (-2%).

Сумна перспектива на відкриття робочих місць зберігається також в Угорщині, Румунії, Франції, Голландії та Великій Британії.

Острівцем благополуччя в Європі щодо ринку праці виглядає лише Німеччина із значенням +7%. США не входять в топ найгірших, маючи індекс +4%.

Центром відкриття нових вакансій в цей період будуть Китай і Індія з +51% і +42% відповідно. Більше шансів знайти робоче місце також у Тайвані, Бразилії, Коста-Ріці, Перу, Сінгапурі, Австралії й Панамі.

Експерти вважають, що ринок праці залишається найважливішим індикатором виходу з рецесії для розвинених економік світу.