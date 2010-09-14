В авіакатастрофі у Венесуелі загинули 15 людей
09:09, 14 вересня 2010Світ
1185 0
36 вдалося вижити
На сході Венесуели в результаті авіакатастрофи, за уточненими даними, загинули 15 осіб.
Як повідомили представники місцевої влади, всього на борту літака, що виконував внутрішній рейс, перебувало 47 пасажирів і чотири члени екіпажа. 36 пасажирів, що вижили, госпіталізовано, передає Радіо «Свобода».
Літак державної авіакомпанії впав за кілька кілометрів від міста Пуерто-Ордас на сході Венесуели при заході на посадку. Причини катастрофи з`ясовуються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter