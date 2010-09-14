Генпрокурор Польщі не побачив злої волі Москви

Польські власті планують підписати з РФ меморандум у справі розслідування причин Смоленського катастрофи, який має сприяти покращенню співпраці слідчих обох держав у цій справі.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив генеральний прокурор Анджей СЕРЕМЕТ в програмі “Fakty po Faktach” у понеділок увечері.

Він сказав, що меморандум планується підписати під час візиту російських слідчих до Польщі 14-15 жовтня, висловивши сподівання, що цей документ покращить співпрацю між сторонами.

Водночас генпрокурор заявив, що не бачить «жодної злої волі» зі сторони росіян в розслідуванні катастрофи.

За його словами, російські власті пообіцяли в найближчі тижні передати польським довгоочікувані результати розтинів жертв Смоленської катастрофи.

А.СЕРЕМЕТ пояснив довгу процедуру передачі цих документів внутрішніми бюрократичними процедурами в Росії.

Він також повідомив, що найближчим часом до Польщі буде передано чергові 7 томів розслідування, яке веде російська прокуратура, а після 20 вересня вже буде готовий переклад раніше переданих 20 томів документів.

Представник прес-служби головної військової прокуратури, котра розслідує катастрофу, сказав УНІАН, що російські слідчі на даний момент передали польським „практично повну” відповідь на одне із шести надісланих звернень.

Довідка УНІАН. 10 квітня 2010 року Президент Польщі Лех Качинський з дружиною та делегацією польських високопосадовців загинули в авіакатастрофі під час заходу на посадку на військове летовище в Смоленську.

У серпні представник Польщі в російській Міждержавній авіаційній комісії Едмунт КЛІХ заявляв про проблеми із доступом до матеріалів розслідування Смоленської катастрофи.

Представники найбільшої опозиційної польської партії "Право і справедливість" звинувачують польські та російські власті в небажані вияснити справжні причини трагедії, зауважуючи, що низка важливих документів справи досі не передана польським слідчим.

Польська прокуратура пояснює тривалу передачу документів довгою процедурою правової допомоги, в рамках якої за Чикагською конвенцією співпрацюють польські та російські слідчі.

Польські та російські власті заявляли про намір підписати спеціальний документ, який покращить співпрацю при розслідуванні Смоленської катастрофи в перші дні після трагедії.