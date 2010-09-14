У Білорусі призначені дострокові президентські вибори

Сьогодні вирішилася одна з головних інтриг майбутньої президентської кампанії в Білорусі, повідомляє РІА "Новости". Стало відомо, коли білоруси вибиратимуть собі наступного президента. За законодавством це мало відбутися до 6 лютого, проте, як стверджує агентство з посиланням на експертів, офіційний Мінськ врахував погіршення відносин з Москвою і вирішив убезпечитися від можливих "газових війн" після нового року, які могли б вплинути на вибір білоруського електорату.

Відповідно до конституції, парламент призначає дату виборів президента не пізніше, ніж за два місяці до закінчення терміну повноважень чинного глави держави, проводити вибори раніше крайнього терміну закон не забороняє.

Таким чином, рішенням білоруського парламенту вибори голови держави пройдуть 19 грудня, а другий тур (за необхідності:) - 26 грудня.

На саму виборчу кампанію, яка стартує 30 вересня, кандидати матимуть два з половиною місяці.

Питання про те, чи буде Олександр Лукашенко, який перебуває на президентській посаді з 1994 року, знову балотуватися, поки залишається без відповіді. Офіційно Лукашенко на цю тему не висловлювався, а тільки натякав, що готовий знову поборотися за владу.