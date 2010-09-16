Медведєв: в Арктиці можна обійтися без НАТО

Росія виступає за співпрацю в Арктиці без участі військового чинника і з "серйозною напругою" стежить за активністю НАТО в цьому регіоні, заявив президент РФ Дмитро Медведєв.

"В Арктиці ми можемо обійтися без НАТО, тому що це та частина наших спільних багатств, яка, суворо кажучи, не має стосунку до військових завдань. Ми цілком можемо впоратися там за допомогою тих засобів економічного регулювання, міжнародних документів, які ми підписуємо", - наводить РІА "Новости" слова Медведєва на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Норвегії Єнсом Столтенбергом.

"У будь-якому випадку Російська Федерація з достатньо серйозною напругою стежить за такого роду активністю (НАТО в Арктиці), тому що це зона мирної співпраці, економічній кооперації. І присутність військового чинника, вона завжди, як мінімум, створює додаткові питання", - сказав президент РФ.

За словами голови держави, перспективи розвитку співпраці в цій області у нього "ніяк не поєднуються з ескалацією присутності Північноатлантичного альянсу в цьому арктичному регіоні".

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Посольство Норвегії в Україні, 15 вересня Королівство Норвегія і Російська Федерація підписали Договір про розмежування морських просторів і співпрацю в Баренцевому морі та Північному Льодовитому океані. Договір підписано в Мурманську міністрами закордонних справ Йонасом Гаром СТЕРЕ і Сергієм ЛАВРОВИМ.

У зв`язку з цим прем`єр-міністр Норвегії Єнс СТОЛЬТЕНБЕРГ зазначив, що договір розв’яже найважливіше нерозв’язане питання між Норвегією і Росією впродовж кількох десятиліть.