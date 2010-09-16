Польща проведе газові переговори з Росією за участю Єврокомісії

Польсько-російські переговори з питань постачання газу за участю представників Європейської комісії відбудуться в суботу, 18 вересня, у Москві.

Про це повідомив російський посол у Польщі Олександр АЛЄКСЄЄВ.

За словами посла, якого цитують польські ЗМІ, Росію на переговорах представлятиме заступник міністра з питань енергетики Анатолій ЯНОВСЬКИЙ.

О.АЛЄКСЄЄВ відзначив, що сторони планують обговорити зауваження Європейської комісії до затвердженої польським урядом на початку цього року нової газової угоди з Росією.

„Ми дуже зацікавлені в тому, аби якнайшвидше дійти згоди. Так само ми зацікавлені у тому, аби наші польські партнери не мали жодних проблем зі сторони Єврокомісії”, - заявив посол.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія вимагає від Польщі змінити запис затвердженої, але ще не підписаної угоди з Росією, який надає ексклюзивне право росіянам до 2045 року користуватися ямальським газопроводом.

Згідно з європейським законодавством, держави ЄС мають надавати рівний доступ до транзитної інфраструктури усім бажаючим компаніям.

Довідка УНІАН. Польща з початку 2009 року намагається домовитися з Росією про додаткові поставки газу, які країна втратила через виключення зі схеми поставок швейцарського трейдера „РосУкрЕнерго”.

Після року переговорів полякам вдалося узгодити текст нової міжурядової угоди, яка визначає умови поставок газу до Польщі до 2037 року та транзиту польською територією російського газу до 2047 року.

Угоду планували підписати у квітні, але досі цього не сталося через зауваження Європейської комісії.

У жовтні-листопаді Польща може бути змушена обмежувати поставки газу промисловості, якщо до того часу їй не вдасться підписати цей договір.