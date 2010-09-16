США поскаржилися на Китай до СОТ

Сполучені Штати подали дві скарги до Світової організації торгівлі на Китай, який, згідно із заявою Вашингтона, порушує правила організації, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Одна з скарг стосується введених Пекіном мит на імпорт призначеної для використання в електроенергетиці сталі.

Друга - небажання Китаю лібералізувати проведення банківських транзакцій.

Тим часом голова мінфіну США Тімоті Гайтнер знов заявив, що Пекін недостатньо швидко проводить реформу валютної системи.

Штати добиваються того, щоб Пекін відпустив курс юаня, недооціненість якого позбавляє прибутку американський бізнес.