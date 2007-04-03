Дострокові вибори в європейській практиці. Прес-конференція доповідача Європарламенту

“Дострокові парламентські вибори – звичайна європейська практика” Прес-конференція віце-президента групи “Спілка за Європу народів”, доповідача по Україні комітету закордонних справ Європейського парламенту Міхала Томаша Камінські на тему: “Дострокові парламентські вибори – звичайна європейська практика” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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