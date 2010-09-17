Неподалік від узбережжя Камеруну пірати захопили судно "Сальма" з чотирма українцями на борту.

Як повідомляють Подробиці-ТБ, напад був скоєно у неділю.

Пірати атакували одразу три кораблі, які стояли в порту Дуала. Озброєні люди піднялися на борт суховантажного судна і забрали з собою капітана, його помічника, боцмана і кока. Всього на борту перебували 10 членів екіпажа - серед них один росіянин, решта - українці. За словами власника судна, з ним вже зв`язалися пірати. Вони запевнили, що заручники живі і здорові, а самі загарбники зараз обмірковують свої вимоги.

Власник судна Олександр ПЕТЬКО повідомив: «Усі живі, здорові, все нормально. Вимоги визначають. На жаль, телефон у них завжди відключено, телефонують тільки самі».