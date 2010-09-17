Туск: нова газова угода з Газпромом відповідає польським інтересам

Глава польського уряду Дональд Туск заявляє, що нова газова угода із головним постачальником блакитного палива – російським “Газпромом” - відповідає польським інтересам.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він заявив в ефірі Polskie Radio.

Д.Туск сказав, що головним пріоритетом у газових переговорах з Росією було налагодження стабільних газових поставок до Польщі та транзиту російського газу Ямальським газопроводом.

„Форма цього договору приводить до того, що Nord Stream перстає бути небезпечним з нашої точки зору, оскільки не стане газопроводом, який виключить з використання Ямальський газопровід”, - сказав глава уряду.

Він також відзначив, що зауваження Європейської комісії до затвердженої ще в лютому, але дотепер не підписаної газової угоди з Росією, будуть враховані в остаточному документі.

„Головним завдання для польського уряду є не ідеологічні війни з якоюсь державою, а забезпечення польських будинків постійними постачаннями газу на тривалі роки за цінами, співставними з іншими такими контрактами”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня ц.р. у Москві відбудуться перші газові переговори польськиої та російської влади за участі представників Європейської комісії, на яких сторони планують урегулювати зміст затвердженного в лютому договору, який не відповідає європейськму законодавству. Зокрема, мова йде про пункти угоди, якими надається ексклюзивне право „Газпрому” користуватися польською частиною Ямальського газопроводу до 2047 року.