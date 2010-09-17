Янукович: на кордоні з Росією потрібні 100 пішохідних переходів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що на українсько-російському кордоні має бути облаштовано близько 100 пішохідних переходів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив у резиденції президента Російської Федерації "Завідово" у Тверській області під час зустрічі з Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Автомобільні переходи - це одне питання. Але нам потрібно облаштувати близько сотні пішохідних переходів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, в останні роки бюрократія як у РФ, так і в Україні заважала нормальному спілкуванню людей, що проживають по різні боки кордону. При цьому В. ЯНУКОВИЧ зазначив, що протяжність сухопутного кордону між двома країнами становить понад 300 км.

Крім того, він заявив, що багато питань, пов`язаних і з цією темою, будуть обговорюватися на міжрегіональному економічному форумі в Геленджику 4 жовтня.