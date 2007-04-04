США підтримують пакистанських терористів?

США таємно надають підтримку пов`язаному з "Аль-Каїдою" ісламському угрупуванню "Джaндaллах" в Пакистані, яке несе відповідальність за кілька терористичних атак, а також викрадення іранських солдатів і чиновників на території Ірану, повідомляє ABC News. Угрупування також має в своєму розпорядженні кілька відео, на яких відображені тортури захоплених іранських солдатів, доправлених до Пакистану.

Число бойовиків в "Джандаллах", за даними експертів, складає кілька сотень людей, її бази знаходяться в провінції Балуджістан на заході Пакистану, а діяльність ведеться в прикордонній провінції Ірану.

Як повідомляє АВС з посиланням на джерело в пакистанському уряді, терористична кампанія проти Ірану була на порядку денному зустрічі віце-президента США Дика Чейні з президентом Пакистану Первезом Мушаррафом в лютому 2007 року. Проте сам Чейні і його підлеглі поки ніяк не відреагували на прохання прокоментувати репортаж.

Тим часом джерело в американському уряді повідомило, що США безпосередньо не фінансують угрупування. За його словами, відносини між США і угрупуванням будуються таким чином, що її лідер Абд ель-Малик Реджі отримує фінансову підтримку через іранських емігрантів, що живуть в ЄС або країнах Перської затоки. Офіційно США стверджують, що використовували отриману від ісламістів інформацію для відстежування переміщень високопосадових членів "Аль-Каїди".

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