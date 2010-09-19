Кількість військових, які загинули в Таджикистані, досягла 23

23 військовослужбовців Міноборони Таджикистану загинули і не менше 10 поранені в результаті нападу на військову колону банди мулло Абдулло в Раштськом районі республіки.

"На колону напали члени банди мулло Абдулло, одного з непримиренних лідерів опозиції в цьому регіоні, які після закінчення громадянської війни 1992-1997 років не склали зброї”, - цитує джерело з силових структур РІА "Новости".

Напад, стався о 12:30 за місцевим часом, в розпал спецоперації з прочісування місцевості у пошуках групи злочинців, що втекли наприкінці серпня із слідчого ізолятора Держкомітету нацбезпеки.

Очікується, що кількість жертв ще може зрости.

До місця події, поблизу селища Гарм, 185 км на схід від Душанбе, стягується бронетехніка.

Також у неділю вдень сталося боєзіткнення в ущелині Комароб (більше 160 км на схід від Душанбе), в результаті якої також є втрати серед військовослужбовців, але точна кількість загиблих поки що невідома.