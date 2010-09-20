Ізраїль очікує збільшення вдвічі туристичного потоку з України

Ізраїльська сторона сподівається на збільшення приблизно вдвічі туристичного потоку з України до Ізраїлю з набуттям чинності - а це відбудеться, як очікується, наприкінці січня - початку лютого - договору про безвізовий режим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший секретар посольства Держави Ізраїль в Україні Марк ДОВЄВ на брифінгу для журналістів у Севастополі, присвяченого відкриттю „Днів культури Ізраїлю в місті Севастополі”.

„Після запровадження з початку наступного року безвізового режиму між Україною і Ізраїлем, ми - я кажу про ізраїльську сторону - сподіваємося на збільшення вдвічі потоку українських туристів в нашу країну. Туризм для Ізраїлю, якщо і не найосновніша, то вже точно одна з найважливіших статей доходу до держбюджету країни. Туризм для нас дуже важливий: держава здійснює величезне інвестування в розвиток туризму Ізраїлю. Це - нові робочі місця, це податки до держбюджету, це імідж Ізраїлю”, - сказав М.ДОВЄВ. За твердженням дипломата, в Ізраїлі вже готуються до збільшення туристичного потоку з України.

Перший секретар посольства не назвав абсолютні цифри, разом з тим, зазначив: „порядок цифр на сьогодні - це десятки тисяч. Максимальне число українців відвідало Ізраїль у 2008 році. Це був докризовий рік. Поки що ми не повернулися до тих, максимальних, показників. Але ми до тих показників наближаємося, і сподіваємося, що в 2011 році кількість туристів з України значно збільшиться”.

Як додав він, «на початку жовтня Київ і Одесу з робочими візитами відвідає міністр туризму Ізраїлю. На порядку денному - зміцнення зв`язків між двома країнами».

М.ДОВЕВ нагадав, що 21 липня ц.р. міністрами закордонних справ України і Ізраїлю був підписаний договір про безвізовий режим для громадян, які користуються цивільними паспортами, (для громадян, які користуються службовими і дипломатичними паспортами, безвізовий режим існує вже кілька років - УНІАН). «Цей договір має пройти вторинну ратифікацію в Україні і в Ізраїлі. В Україні він вже пройшов вторинну ратифікацію. В Ізраїлі процес поки що не завершений. У десятих числах жовтня наш парламент повертається з парламентських канікул. Після цього наш парламент має затвердити цей договір. І з моменту вторинної ратифікації нашим парламентом має пройти 90 днів для оформлення технічних моментів підготовки безвізового режиму», - сказав М.ДОВЄВ. Як вважає дипломат, з урахуванням згаданих процедур, «десь наприкінці січня - початку лютого безвізовий режим між нашими країнами набуде чинності».