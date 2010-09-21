Обама: війна проти Ірану - не ідеальний варіант

Президент США Барак Обама заявив, що на його погляд військова операція проти Ірану це "не найкращий" варіант вирішення проблеми, пов`язаної з можливою наявністю у цієї країни ядерної зброї. Але він зауважив, що якщо Іран стане володарем ядерної зброї, це буде "реальною проблемою".

"Проте ми не думаємо, що війна Ізраїлю й Ірану або інші варіанти застосування військової сили буде ідеальним варіантом для її вирішення. Втім, ми обговорюємо всі можливі варіанти", - наводить слова американського президента РосБізнесКонсалтинг з посиланням на телеканал СNBC. "Ми все ще готові спробувати вирішити іранську проблему дипломатичним шляхом", - додав Б. Обама.

2 серпня голова Об`єднаного комітету начальників штабів США адмірал Майкл Маллен оголосив, що Пентагон вже розробив план військового вторгнення до Ірану, який буде використаний у разі потреби, проте зазначив, що вважає це "поганою ідеєю".

США і ряд їх союзників, зокрема Ізраїль підозрюють Тегеран у веденні робіт із створення ядерної зброї. Іранське керівництво підкреслює, що ядерна програма Ісламської республіки має мирний характер.