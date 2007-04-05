Через що розпускають парламенти в світі

Японія

Одна з причин, через яку Дзюн`їтіро Коїдзумі пішов на розпуск ключової, нижньої палати парламенту, щоб ініціювати дострокові вибори, - конфлікт з верхньою палатою через проект приватизації поштової служби. Щоб подолати опір і провести свій проект, уряду потрібна не просто більшість, а переважна більшість. Пошта Японії - один з найбільших, а по багатьом оцінкам - найбільший об`єкт державної власності. Вона також виконує функції ощадної каси, акумулюючи більше двох з половиною трильйонів (в перерахунку на євро) грошей громадян. Але надійність поштового банку для приватного вкладника багато в чому визначалася тим, що гроші його майже нікуди не вкладалися. Коїдзумі хотів, щоб вони пішли в економіку, допомагаючи їй видужати. Для цього пропонувалося приватизовувати поштову систему, створивши на її базі найбільший в світі банк, а поштову систему розділити на чотири приватні компанії.

25 червня 2005 року в Японії відбулися дострокові вибори в палату представників японського парламенту. Значних змін в розстановці політичних сил в країні не відбулося. Урядовому блоку вдалося отримати 271 місце (з 480) і тим самим забезпечити стійку більшість в нижній палаті.

Канада 28 червня 2006 долі прем`єр-міністр Канади Пол Мартін призначив дострокові парламентські вибори. До такого крайнього заходу канадська влада вдалися після скандалу про нецільове витрачання бюджетних коштів, що виділяються на боротьбу з сепаратизмом в провінції Квебек. Ліберали, і зокрема Пол Мартін, що відповідав колись за фінанси в уряді Жана Кретьена, відкидали звинувачення.

Комісії, створені для розслідування звинувачень, також не знайшли доказів провини Пола Мартіна. Він пообіцяв відправити кабінет у відставку, розпустити парламент і провести нові вибори в квітні 2006 року, якщо комісія доведе його провину. Але опозиція чекати не стала і добилася в кінці грудня імпічменту, заручившись підтримкою колишніх союзників лібералів - Консервативної партії і Квебекського блоку.

На дострокових парламентських виборах отримала перемогу Консервативна партія на чолі із Стівеном Харпером

Згоду на розпуск парламенту канадський прем`єр отримав від генерал-губернатора Адрієнн Кларксон, яка представляє в Канаді британську королеву.

Німеччина

18 вересня 2005 року відбулися дострокові вибори в бундестаг Німеччини. Канцлер Герхард Шредер добився від парламенту винесення його уряду вотуму недовіри. Стратегія Шредера будувалася на тому, що нові вибори дали б його соціал-демократам більше голосів і відповідно більше повноважень в проведенні економічних і соціальних реформ.

Конституційний суд цієї країни розглянув скарги депутатів про незаконність ухваленого президентом рішення про проведення дострокових виборів і визнав розпуск бундестагу легітимним. В результаті виборів в країні перемогли християнські демократи на чолі з Ангелой Меркель.

Голландія

В кінці листопада 2006 року розгорілася парламентська криза в Голландії. Правоцентристська Народна партія, яку очолює Ріта Фердонк, і яка входить в урядову коаліцію ініціювала скандал з депутатом парламенту Айян Хірсі Алі, письменницею-феміністкою. Сомалійка за походженням, вона приїхала до Нідерландів в 1992 році, отримала статус політичного біженця, а потім і громадянство. Хірсі Алі закликала іммігрантів переймати культуру Нідерландів і інтегруватися.

Фердонк очолювала тоді міністерство з імміграції і інтеграції. Експерти неодноразово помічали її прем`єрські амбіції. Фердонк, яку в Голландії називають «залізною Рітою», виявила, що в далекому 1992 році Айян Хірсі Алі вказала неправильні дані в анкеті на отримання статусу політичного біженця. На думку Фердонк, це анулювало статус біженця і позбавляло Хірсі Алі громадянства і права бути депутатом. У Хірсі Алі відізвали паспорт, що викликало скандал: громадська думка була явно на її стороні.

Не дивлячись на громадську думку, «залізна Ріта» не здавалася. Зрештою партія «Демократи-66» (D66), що входила в уряд, висунула ультиматум: негайна відставка Фердонк або розпад правлячої коаліції. Міністр у справах імміграції відмовилася йти у відставку і навіть спробувала зам`яти скандал, повернувши Хірсі Алі громадянство і паспорт. Але уряд це не врятувало: D66 вийшла з коаліції, і 27 червня кабінет пішов у відставку. У очах голландців Ріта Фердонк програла. Айян Хірсі Алі вирішила покинути Нідерланди, переїхавши до Вашингтона.

"Газета по-українськи"