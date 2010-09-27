Президент краю Косово оголосив про свою відставку

Президент краю Косово Фатмір СЕЙДІУ оголосив про свою відставку у зв`язку з нещодавньою постановою Конституційного суду, згідно з якою він не має права одночасно обіймати посади Президента і лідера партії.

У політичній структурі Косова Президент обирається парламентом і виконує формальні функції. Проте місцеві політологи передбачають, що відставка Ф.СЕЙДІУ може дестабілізувати політичну обстановку в країні, повідомляє «Газета.ру».

Ф.СЕЙДІУ був обраний на другий термін в 2008 році, проте вважав за краще зберегти функції лідера Демократичної ліги Косова (LDK), яка є другою за значущістю партією. Вона входить до складу правлячої коаліції прем`єр-міністра Хашіма ТАЧІ.