Президент краю Косово оголосив про свою відставку
16:53, 27 вересня 2010Світ
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Через постанову Конституційного суду
|Фатмір СЕЙДІУ
У політичній структурі Косова Президент обирається парламентом і виконує формальні функції. Проте місцеві політологи передбачають, що відставка Ф.СЕЙДІУ може дестабілізувати політичну обстановку в країні, повідомляє «Газета.ру».
Ф.СЕЙДІУ був обраний на другий термін в 2008 році, проте вважав за краще зберегти функції лідера Демократичної ліги Косова (LDK), яка є другою за значущістю партією. Вона входить до складу правлячої коаліції прем`єр-міністра Хашіма ТАЧІ.
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