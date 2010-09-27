Бюджетники в Словенії вийшли на безстроковий страйк

Державні службовці в Словенії вийшли на безстроковий страйк у зв`язку з планами уряду заморозити заробітну плату, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Як повідомили профспілки, що представляють працівників лікарень, митниці, пожежників і поліцейських, близько 80 тисяч осіб, які складають майже половину всіх, хто працює в держсекторі, вийшли на страйк.

Багато працівників вийшли на роботу, але працюють з неповним завантаженням. Уряд заявив, що заходи із заморожування окладів, вжиті в рамках плану скорочення дефіциту бюджету, залишаться чинними до 2012 року.