Близько 20 будинків залишаються недоступними після вибуху

23:47, 27 вересня 2010
Світ
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Наслідки трагедії в Брюсселі

П’ять будинків визнані непридатними для житла, ще 15 - тимчасово недоступними у районі вибуху, що стався у Брюсселі увечері в суботу, 25 вересня.

Про це повідомляє сьогодні бельгійське агентство Belga із посиланням на Сесилію ЖЕДОНЬ, бургомістра (голову) району Скаарбеек бельгійської столиці, де стався вибух.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, доступ до цих будинків обмежений місцевою владою.

«У цих двох десятках будинків безпека не повністю гарантована. Можливо навіть, що деякі з них будуть знесені», - заявила сьогодні бургомістр.

При цьому, за її словами, деякі будинки, які на сьогодні визнані недоступними, збережуть цей статус на довгі місяці.

Як повідомляв УНІАН, загалом у результаті вибуху три будинки були повністю зруйновані, троє осіб загинули, ще 17 отримали поранення.

Поліція Брюсселя порушила справу за статтею «ненавмисне вбивство». Однак остаточно причина вибуху будинків ще не встановлена.

 

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