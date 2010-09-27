Близько 20 будинків залишаються недоступними після вибуху

П’ять будинків визнані непридатними для житла, ще 15 - тимчасово недоступними у районі вибуху, що стався у Брюсселі увечері в суботу, 25 вересня.

Про це повідомляє сьогодні бельгійське агентство Belga із посиланням на Сесилію ЖЕДОНЬ, бургомістра (голову) району Скаарбеек бельгійської столиці, де стався вибух.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, доступ до цих будинків обмежений місцевою владою.

«У цих двох десятках будинків безпека не повністю гарантована. Можливо навіть, що деякі з них будуть знесені», - заявила сьогодні бургомістр.

При цьому, за її словами, деякі будинки, які на сьогодні визнані недоступними, збережуть цей статус на довгі місяці.

Як повідомляв УНІАН, загалом у результаті вибуху три будинки були повністю зруйновані, троє осіб загинули, ще 17 отримали поранення.

Поліція Брюсселя порушила справу за статтею «ненавмисне вбивство». Однак остаточно причина вибуху будинків ще не встановлена.