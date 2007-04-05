А чи був канцлер?..

Посольство України в Австрії не отримувало жодної інформації про запрошення Федеральному канцлеру Австрії Альфреду ГУЗЕНБАУЕРУ від прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА відвідати Україну для допомоги у розв`язанні політичної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник головної служби інформаційної політики Секретаріату Президента Лариса МУДРАК з посиланням на Головне зовнішньополітичне управління Секретаріату Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня український прем’єр повідомив, що запросив Федерального канцлера Австрійської республіки до участі у консультаціях з приводу внутрішньополітичної кризи в Україні. Також, за словами В.ЯНУКОВИЧА, він звернувся до провідних європейських юристів з проханням на основі демократичного європейського права надати оцінку ситуації в Україні. Водночас В.ЯНУКОВИЧ сказав журналістам, що поки не отримав відповіді від А.ГУЗЕНБАУЕРА.

У прес-службі федерального канцлера Австрії поки не коментують цю заяву українського прем’єра.