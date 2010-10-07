Топ-100 найвпливовіших жінок світу

46-річна дружина американського президента Барака Обами посіла перше місце в рейтингу найвпливовіших жінок світу, складеному виданням Forbes.

Другою в списку Forbes після першої леді США йде голова продовольчої компанії Kraft Foods Ірен Розенфельд.

Замикає трійку лідерів популярна в США телеведуча Опра Вінфрі.

До верхівки впливових жінок миру за версією Forbes також увійшли: федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель (4), держсекретар США Хілларі Клінон (5), співачки Леді Гага (7), Бейонсе (9) і Мадонна (29), актриса Анджеліна Джолі (21), королеви Великої Британії (41) та Йорданії (76), президенти Австралії (58), Фінляндії (62), Ірландії (64), Аргентини (68), Ісландії (80), Коста-Ріки (83), Ліберії (86), сестри-тенісистки Вільямс (55 і 60), міністр фінансів Франції (43), міністр економіки Кувейту (70), Карла Бруні-Саркозі (35), Марина Берлусконі (48), очільниці корпорацій, журналісти, телеведучі, дизайнери.

70 прізвищ у списку Forbes представляють США, 4 - Францію, по 2 - Австралію, Індію, Сингапур і Бразилію. Жінок із Східної Європи в списку немає.