Торнадо зніс потяг з рейок в Арізоні

Торнадо звалив товарний потяг з рейок в американському штаті Арізона, через негоду постраждали сім осіб, передає РІА “Новости”з посиланням на телеканал CNN.

Всього по кількох населених пунктах штату в середу пройшлися, як мінімум, два торнадо, проте повідомлення ще про два торнадо надійшло від жителів до національної метеослужби. У районі населеного пункту Флегстаф стихія пошкодила більш як сто житлових будинків, торнадо перекинув кілька вантажівок і автомобілів на автостраді. Під час негоди у місті Бельмонт сім осіб одержали травми різного ступеня тяжкості, руйнівна сила торнадо знесла дахи багатьох будинків і перекинула кілька автомобілів. На даний час синоптики повідомляють про кілька штормів у центральному і північному районах штату, які можуть перерости у нові торнадо.